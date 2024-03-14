Знаменитости 14 марта 2024, 12:40 Киркоров сделал предложение Бузовой Певец Киркоров предложил телеведущей Бузовой выйти за него замуж в эфире шоу Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Король поп-сцены Филипп Киркоров сделал предложение телеведущей Ольге Бузовой стать его женой. Он опустился перед ведущей на колено на площадке ток-шоу ТНТ «Это нормально?», сообщил портал The Voice Mag.

Киркоров был женат лишь раз, причем его брак с певицей Аллой Пугачевой завершился разводом 19 лет назад. Поп-король воспитывает двоих детей, дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, которых родила суррогатная мать.

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Бузова также пыталась создать семью один раз, но ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым закончился разводом семь лет назад.

В эфире телешоу «Это нормально?» Киркоров заявил, что не собирается больше жениться. Бузова поспешила спросить, можно ли ей выйти замуж за него, на что певец заявил, что готов сделать ради нее исключение.

Бузова сразу воспользовалась моментом. Она вышла в центр студии и подозвала к себе 56-летнего исполнителя. Затем поп-дива взяла коллегу за руку и они опустились на колено перед друг другом. Киркоров сказал, что готов к этому браку, — конечно, если поклонники его одобрят.

«Если ты скажешь „да“, подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже — то, конечно, да! Ты красивая, умная, образованная!» — сказал артист.

Гость выпуска Иван Пышненко отметил, что уже в Китае во время съемок реалити-шоу «Сокровища императора» заметил взаимное влечение между Ольгой и Филиппом.

Данный выпуск ток-шоу «Это нормально?» выйдет сегодня, 14 марта, в 15:00 на телеканале ТНТ.

Недавно Бузова предложила подписчикам выбрать дату ее свадьбы. Однако имя загадочного жениха ведущая не называет.