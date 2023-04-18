Знаменитости 18 апреля 2023, 17:28 «Буря в клизме». Дибров посмеялся над слухами о «страшном» ДТП с его участием Телеведущий Дибров сообщил, что СМИ сильно преувеличили серьезность ДТП с его участием РИА «Новости»

Читать 360tv в

Блогеры и интернет-СМИ раздули из мухи слона, подавая новость о ДТП на севере Москвы с участием телеведущего Дмитрия Диброва. Об этом сам Дибров рассказал Telegram-каналу «112».

По его словам, ему «немножко поцарапали левое колесо». Медпомощь Диброву не потребовалась, никаких травм у него нет. Однако в некоторых СМИ написали о «страшнейшем ДТП», в результате которого он якобы попал в реанимацию. Дибров прокомментировал это так: «Как говорил бы мой любимый поэт Вертинский: „Буря в клизме!“»

Реклама

«Благодаря блогерам и интернет-СМИ выяснилось, что <…> бедная Полина (жена Диброва — прим. ред.) бьется в падучей, предвидя испытание вдовьей доли, трое детей готовят проникновенные речи на могиле у папы», — иронично добавил ведущий.

Другой водитель случайно въехал в автомобиль Диброва. Момент аварии попал на видео.