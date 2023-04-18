Эксклюзив 18 апреля 2023, 15:42 «Случайно въехал в меня». Телеведущий Дибров попал в аварию в Москве Телеведущий Дибров рассказал о своем самочувствии после дорожной аварии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве. В беседе с «360» он рассказал подробности случившегося.

Дибров отметил, что в его машину врезался другой участник движения, пояснив, что «ничего страшного» не произошло.

Реклама

«У каждого такое бывает, человек случайно въехал в меня», — рассказал Дибров.

Телеведущий также добавил, что с ним «все в порядке».

По данным телеканала «Москва 24», авария произошла на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. Автомобиль Диброва при повороте на Звездный бульвар задел полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта.