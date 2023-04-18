Происшествия 18 апреля 2023, 16:28 Момент ДТП с участием Дмитрия Диброва попал на видео Момент аварии в Москве с участием телеведущего Дмитрия Диброва попал на видео РИА «Новости»

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Момент ДТП в Москве, участником которого стал автомобиль телеведущего Дмитрия Диброва, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Авария произошла днем 18 апреля на Звездном бульваре. По данным издания, Дибров находился в Mercedes-Benz SL-Klasse. Его автомобиль столкнулся с полицейской машиной. Сам телеведущий назвал ДТП «ерундистикой» и ничтожным делом.

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Ранее стало известно, что автомобиль полиции двигался по полосе для общественного транспорта. На пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы она столкнулась с машиной Дмитрия Диброва. Телеведущий рассказал «360», что не пострадал в ДТП, с ним все в порядке.

«У каждого такое бывает, человек случайно въехал в меня», — объяснил ситуацию Дибров.

В начале марта другая телеведущая — Лариса Вербицкая стала участницей аварии на Профсоюзной улице в Москве. Ее автомобиль Genesis столкнулся с КамАЗом, на место происшествия тут же прибыли сотрудники экстренных служб. Медики осмотрели участников ДТП, помощь не понадобилась никому, отметила диктор.