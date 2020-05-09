«Бурановская бабушка» поздравила россиян с Днем Победы песней

Участница фольклорной группы «Бурановские бабушки» поздравила россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и исполнила отрывок из известной песни «День Победы». Теплые слова она адресовала читателям и зрителям «360».

«Дорогие соотечественники, уважаемые ветераны, наши зарубежные друзья! Мы, „Бурановские бабушки“, от всей души поздравляем вас с великим праздником, с Днем Победы!», — сказала исполнительница.

Она пожелала всем счастья, здоровья, мирного голубого неба, любви. «Помним наших героев, преклоняем свои головы, слава нашим героям», — добавила Бурановская бабушка.

А потом представительница музыкального коллектива затянула песню «День Победы».

Участница коллектива записала поздравление в традиционном удмуртском женском костюме — именно в этом регионе родились «Бурановские бабушки».

В 2020 году День Победы празднуется в новом формате — онлайн — из-за пандемии коронавируса. Ежегодная акция «Бессмертный полк» в этот раз проходит на различных интернет-платформах, в соцсетях, на федеральных телеканалах и медиаэкранах. Там транслируются фотографии ветеранов войны. Военный парад перенесли на позднее время, 9 мая проходит только его воздушная часть. В Москве он стал рекордным по числу участников: задействованы 75 самолетов и вертолетов.