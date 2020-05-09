Воздушный парад пролетел над Москвой. Он стал рекордным по числу участников

В Москве прошел воздушный парад Победы. Самолеты и вертолеты поднялись в воздух в 10:20.

Несмотря на режим самоизоляции, россияне тем не менее смогли посмотреть на традиционный воздушный парад.

Воздушные суда собрались в парадный строй в районе Химок. В мероприятии были задействованы 75 транспортных средств — это рекордное количество в российских парадах Победы. В небо поднялись тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26, ударные вертолеты Ми-24П, истребители Су-35С и Су-30СМ.

Воздушный парад в 2020 году — самый масштабный по числу задействованной техники

Мероприятие в небе началось сразу после поздравительной речи президента РФ Владимира Путина. Глава государства начал выступать в 10:00.

«Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки», — сказал Путин.

В режиме онлайн в этом году также проходит шествие «Бессмертный полк». Фотографии ветеранов войны транслируются на различных интернет-платформах, в соцсетях, на федеральных телеканалах и медиаэкранах по всей стране. Вечером 9 мая в небе засверкает салют, но наблюдать за ним можно будет только со своего балкона.