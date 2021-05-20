Второй полуфинал Евровидения начался в Роттердаме

В Нидерландах стартовал второй полуфинал Евровидения. На нем выступят исполнители из Австрии, Швейцарии, Польши, Болгарии, Дании, Чехии, Финляндии, Исландии, Латвии, Эстонии, Греции, Португалии, Сан-Марино, Молдавии, Грузии, Сербии и Албании.

По итогам определится десятка финалистов. После первого полуфинала финалистами уже стали представители России, Украины, Азербайджана, Израиля, Мальты, Швеции, Кипра, Бельгии, Норвегии и Литвы. Также в финале к ним присоединятся певцы из стран — основателей конкурса Великобритании, Испании, Франции, Германии, Италии и Нидерландов как принимающей страны. Победитель прошлого Евровидения голландец Дункан Лоуренс не выступит в финале конкурса 22 мая. Музыкант заразился коронавирусом. Россию на Евровидении представляет Manizha с песней Russian Woman.