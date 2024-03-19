Знаменитости 19 марта 2024, 13:45 «Буду сидеть с вытянутой ногой». Кудрявцева заявила о возвращении в эфир Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о выходе на работу после операции Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Телеведущая Лера Кудрявцева готова вернуться в эфир. В своем Telegram-канале она сообщила, что выйдет на работу 18 марта после операции на ноге.

«Буду сидеть с вытянутой ногой. Тем не менее медленно вплываю в рабочие будни», — написала она.

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Публикацию артистка сопроводила видеороликом с посещением врача. На кадрах видно, как медик проводит Кудрявцевой аппаратную процедуру для восстановления ноги.

На днях телеведущая сообщила поклонникам, что уже потихоньку наступает на травмированную ногу.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что за время, проведенное на больничном, начала деградировать. Она увлеклась просмотром роликов, на которых люди едят.

Телеведущая травмировала колено в феврале. Медики диагностировали ей полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости.