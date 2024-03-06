Знаменитости 06 марта 2024, 13:19 «Еще неделя и начну мычать». Кудрявцева пожаловалась на деградацию Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что начала деградировать на больничном РИА «Новости»

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Телеведущая Лера Кудрявцева в феврале сломала колено на правой ноге и ей сделали операцию. Сейчас она восстанавливается на больничном. Звезда призналась в личном Telegram-канале, что за это время начала деградировать.

«На кровати разложены книги, можно посмотреть фильмы. Но! Я уже пару дней смотрю как люди жрут! Еще неделя на больничном и я начну мычать, прости Господи», — написала она.

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Кудрявцева пояснила, что ее новым увлечением стали просмотры по ночам видео, на которых люди едят.

Этот жанр называется «мукбанк». Он зародился в Корее почти 10 лет назад. Суть видеоблогинга заключается в поедании большого количества еды на камеру.

Ранее телеведущей диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости. Кудрявцева назвала происходящие с ней неприятности «каким-то сюром».