Британской певице Джесси Джей врачи запретили петь

Британская певица и автор песен Джессика Эллен Корниш, известная как Джесси Джей, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Медики запретили ей петь.

На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, на кадрах которого напевает слова из новой песни и плачет. Девушка призналась поклонникам, что после того, как записала эту песню, так и не смогла ни разу ее исполнить, поскольку чувствует сильную боль в горле.

«Я всегда была честна, как бы тяжело это ни было. Чтобы быть слабым, важно быть достаточно сильным», — написала певица в комментарии к опубликованному ролику.

Девушка объяснила, что последние несколько месяцев испытывала боль в горле при попытке тянуть высокие ноты. Джесси Джей принимала лекарства, чтобы вылечить болезнь Миньера —это поражение внутреннего уха, которое может привести к глухоте. Побочный эффект отразился на связках. Врачи запретили артистке петь, в противном случае болезнь будет развиваться.

Несколько дней назад музыкальную исполнительницу доставили с пневмонией в частную клинику в Москве. У певицы поражено 40% легких и низкая сатурация, при этом результат ПЦР-теста отрицательный. Предположительно, МакSим пробудет в коме еще несколько дней. Если человеку потребовалась искусственная вентиляция, значит, у него имеются какие-то отягчающие обстоятельства, рассказала «360» главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. По ее опыту, с 40% поражения обходятся без ИВЛ.