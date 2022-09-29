Брат Бориса Моисеева заявил, что директор скрывал от него певца и хотел завладеть богатством | 360°

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Брат Бориса Моисеева заявил, что директор скрывал от него певца и хотел завладеть богатством

Брат Бориса Моисеева Толкач: директор певца хотел завладеть его богатством

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Директор певца Сергей Горох скрывал Бориса Моисеева от родственников. Об этом заявил брат популярного артиста Маркс Толкач.

По словам Толкача, о смерти своего знаменитого брата он узнал от журналиста. Причина кончины Моисеева родственнику неизвестна.

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«Ничего не известно. Где он умер, какая причина, кто рядом был с ним — совершенно никакой информации у меня этой нет»,  — сказал Толкач РЕН ТВ.

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Он уверен, что Борис Моисеев умер не в своей квартире, а там, где директор якобы скрывал певца. Толкач настаивает, что Горох преследовал единственную цель: завладеть имуществом популярного артиста.

В качестве доказательства Толкач привел слова соседки Моисеева, которая рассказала журналистам, как директор вывозил картины из квартиры певца.

Борис Моисеев скончался в минувший вторник, 27 сентября. Певцу, танцору и актеру было 68 лет. Директор артиста Сергей Горох заявил, что тело Моисеева нашла домработница в его московской квартире. По предварительным данным, причиной ухода из жизни стал третий инсульт.

Умер Борис Моисеев

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