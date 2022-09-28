Борис Моисеев: творческий путь и воспоминания коллег | 360°

Знаменитости 28 сентября 2022, 00:12 (обновлено: 28 сентября 2022, 01:19) Поделиться Telegram

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Viber Борис Моисеев умер после заката карьеры. Его запомнили артистом всех жанров Каким запомнили Бориса Моисеева зрители и другие артисты «ВКонтакте»

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Певец, танцор и актер Борис Моисеев скончался 27 сентября. Он останется в памяти зрителей как один из самых эпатажных знаменитостей своего времени. Несмотря на то, что Моисеев был артистом разных жанров, его запомнили как певца — благодаря экстравагантному образу и заедающим песням. Каким был творческий путь Бориса Моисеева — в материале «360».

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Моисеев скончался в возрасте 68 лет в московской квартире: последние несколько лет он не появлялся на публике из-за серьезных проблем со здоровьем. Время славы сменило затворничество и одиночество. Причиной смерти Бориса Моисеева стал третий инсульт, заявил в беседе с сайтом kp.ru директор певца Сергей Горох. По его словам, тело нашла домработница.

Путь к славе

Данные о детстве будущего артиста сильно разнятся. Сам Моисеев рассказывал, что родился в тюрьме Могилева, куда его мать попала по политической статье. Есть ли в этом доля правды — неизвестно.

Борис Моисеев. Социальные сети

В танцы будущий артист пришел в раннем возрасте. Мать хотела таким образом укрепить здоровье не очень крепкого мальчика. Хобби переросло в призвание, а спустя несколько лет в свет вышел выпускник хореографического училища и будущая звезда сцены Борис Моисеев.

Первые серьезные шаги к славе артист сделал в Каунасе, где вместе с двумя танцовщицами создал трио «Экспрессия» и начал сотрудничество с Аллой Пугачевой.

Борис Моисеев. Социальные сети

Она заметила Моисеева во время его выступления в варьете «Юрас Перле». Сотрудничество «Экспрессии» с Пугачевой продолжалось несколько лет. В конце 1980 трио уже покорило сцены Европы, а Моисеев уехал в США, где стал режиссером-постановщиком и хореографом ведущих музыкальных театров.

В Россию он вернулся только в 1990 и сразу начал работать над крупными театральными постановками по американским лекалам. Его первый проект «Борис Моисеев и его леди» быстро обрел популярность, а постановка «Шоу продолжается» в память о лидере группы Queen Фредди Меркури принесла артисту премию «Овация».

Запел Моисеев только в середине 1990. Первая сольная программа «Дитя порока», скандальные клипы и поведение будущей звезды прославили Моисеева и привлекли к нему новую публику. Артист признавался, что вокальных данных у него нет, но, по его словам, благословение на певческую карьеру он получил от Пугачевой.

Уже после были хит «Голубая луна", сотрудничество с Людмилой Гурченко и французским исполнителем Нильдой Фернандесом. Моисеев снимался в кино, ставил спектакли, записывал альбомы и выпускал клипы. Проблемы со здоровьем у него начались 12 лет назад: тогда артиста с подозрением на инсульт доставили в больницу, где он провел несколько месяцев в искусственной коме. Полностью он так и не восстановился, постепенно угасая.

Эпатажный лидер

Зрители любили Бориса Моисеева любым, за эпатаж, умение расположить к себе каждого, рассказала «360» юмористка Елена Воробей. Вместе с артистом она принимала участие в съемках телевизионного шоу «Две звезды». По словам собеседницы, работать было очень непросто.

Борис Моисеев. Социальные сети

«Боря — лидер, но я тоже не подарок. В какой-то момент мы хватались за стулья, замахивались друг на друга, но все-таки умели слушать и слышать, поэтому в этом шоу мы как дуэт прожили очень долго», — рассказала Воробей.

Она отметила, что поддерживала общение с Моисеевым очень много лет, но после его ухода со сцены связи ослабли.

«Очень жаль, просто ужасно. Боря совсем молодой, мы не видели его стариком», — подчеркнула артистка.

Талантлив во всех ипостасях — так отозвалась о Борисе Моисееве солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина.

«Пластика, и движение, и танец, и пение, и разговорный жанр. Он собрал все таланты в одном флаконе», — подчеркнула она.

По ее словам, Моисеев притягивал зрителей своей энергией жизнелюбия, которая била у него через край. Он мог общаться со зрителями прямо со сцены и располагать их к себе.

«То, что Борис продержался после инсульта столько лет, — это колоссальная заслуга. Алла Борисовна ему очень помогала, еще была масса знакомых, друзей, которые его поддерживали», — заключила Суханкина.

Алла Пугачева. Социальные сети.

На смерть Моисеева отозвалась Алла Пугачева. В своем аккаунте в социальных сетях она опубликовала совместную фотографию, которую подписала: «Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай».

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