Умер Борис Моисеев | 360°

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Умер Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев умер на 69-м году жизни

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Певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил источник «360». По предварительным данным, артист умер в доме на Краснопролетарской улице.

Арт-директор певца подтвердил информацию о его кончине в комментарии РИА «Новости». Причина смерти пока не известна.

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Известно, что Моисеев долгие годы восстанавливался после инсульта. Из-за проблем со здоровьем он редко появлялся на публике и превратился в затворника.

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Моисеев родился в 1954 году в Могилеве. Он был не только певцом, но и талантливым хореографом, танцовщиком, участвовал в киносъемках. В 2006 году ему присвоили звание Заслуженного артиста России. Моисеев стал многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

Первый инсульт Моисеев пережил в 2010 году. Состояние певца было очень тяжелым, он долгое время был подключен к аппарату ИВЛ. Артист смог восстановиться и даже вернулся на сцену.

В 2015 году у него случился повторный инсульт, после него жизнь Моисеева кардинально изменилась. Он стал проводить много времени в уединении, перестал выступать, избегал светских мероприятий.

Умер Борис Моисеев

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