Шнуров высмеял жалобы Пригожина на чудовищное положение. Продюсер в долгу не остался

Сергей Шнуров в стихах высмеял слова Иосифа Пригожина о чудовищном положении артистов. Пригожин уже дал ответ, но в прозе — он призвал коллегу разобраться в ситуации.

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал ироничное стихотворение в Instagram. В нем он призвал подписчиков помочь Пригожину и Валерии с деньгами на еду и пообещал отправить им сосиски из «Пятерочки».

Бедствуете с тетей Лерой?

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем, поди?

Иосиф Пригожин в ответ записал видеообращение в Instagram. По его словам, он говорил не о своей ситуации, а обо всех людях творческих профессий, которые посвятили себя творчеству и не имеют других навыков для зарабатывания денег.

«Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты (Сергей Шнуров — прим. ред.) закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец», — отметил Пригожин.

Продюсер призвал Шнурова, вступившего в «Партию роста», позаботиться о людях, которые еще не дошли до музыкального олимпа. Он напомнил, что Иосиф Кобзон в Госдуме всегда вставал на сторону артистов.

Иосиф Пригожин ранее назвал положение артистов чудовищным. Он заявил, что даже музыканты из условной первой десятки сейчас бедствуют.