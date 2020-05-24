Шнуров высмеял жалобы Пригожина на чудовищное положение. Продюсер в долгу не остался
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал ироничное стихотворение в Instagram. В нем он призвал подписчиков помочь Пригожину и Валерии с деньгами на еду и пообещал отправить им сосиски из «Пятерочки».
Бедствуете с тетей Лерой?
Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем, поди?
Иосиф Пригожин в ответ записал видеообращение в Instagram. По его словам, он говорил не о своей ситуации, а обо всех людях творческих профессий, которые посвятили себя творчеству и не имеют других навыков для зарабатывания денег.
«Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты (Сергей Шнуров — прим. ред.) закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец», — отметил Пригожин.
Продюсер призвал Шнурова, вступившего в «Партию роста», позаботиться о людях, которые еще не дошли до музыкального олимпа. Он напомнил, что Иосиф Кобзон в Госдуме всегда вставал на сторону артистов.
Иосиф Пригожин ранее назвал положение артистов чудовищным. Он заявил, что даже музыканты из условной первой десятки сейчас бедствуют.