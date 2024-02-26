Знаменитости 26 февраля 2024, 16:16 Бородин рассказал об отношении участников СВО к Киркорову Бородин: Киркорова не простили за «голую» вечеринку даже после поездки в ДНР РИА «Новости»

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Находящиеся в зоне спецоперации бойцы не простили артиста Филиппа Киркорова за «голую» вечеринку даже после поездки в ДНР. Такое мнение выразил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН.

По его словам, в зоне СВО Киркорова никто не ждет. Бородин отметил, что недавно разговаривал с находящимся в Авдеевке командиром. Он заверил, что на фронте артиста «не переваривают».

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«Думали, что зона спецоперации — это церковь, которая может все простить. Нет. Никто их (Киркорова, Диму Билана и Анастасию Ивлееву — прим. ред.) не простил, никто их там видеть не хочет», — подчеркнул Бородин.

Он добавил, что это звезды шоу-бизнесам сами себя дискредитировали. А у людей возникнут вопросы к тем, кто вернул Киркорова на телеэкраны, резюмировал Бородин.

Исполнитель хита «Зайка моя» оказался участником скандальной «голой» вечеринки, которую организовала телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. После мероприятия концерты артиста начали отменять, а кадры шоу с его участием — вырезать.

Киркоров долгое время не появлялся на публике, затем решил посетить ДНР. Недавно певец признался, что «сам себя отменил» после «голой» вечеринки.