Эксклюзив 20 февраля 2024, 01:27 Странно и неестественно. Майданов раскритиковал попытки Киркорова реабилитироваться поездкой в Донбасс Музыкант Майданов: поездка Киркорова в Донбасс выглядит странно

Читать 360tv в

Визит короля эстрады Филиппа Киркорова в Донбасс вызвал волну негодования в обществе. Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой, что над поступком Киркорова «смеются на фронте», ему не стоило так «радикально» пытаться реабилитироваться после «голой» вечеринки.

«Выглядит странно»

Майданов заявил, что большинство людей считает, что поездка Киркорова в Донбасс — не очень желаемое событие на фронте. Гурьянова отметила, что звезда «снова не в ту дверь зашел».

Реклама

«Мы не заткнем просто людей. Если они так говорят, то выглядит это странно», — сказал музыкант.

Майданов признал, что Киркоров старается исправить ситуацию, в которой он оказался после участия в скандальной вечеринке. Для этого певец готов на все, что угодно.

«Наверное, эту ситуацию ему надо было отпустить, но медленно и верно исправлять. Вот так радикально поехать на фронт с другой стороны, но не все артисты это делают», — подчеркнул собеседник Гурьяновой.

Майданов заявил, что с его точки зрения — поездка в Донбасс — весьма странный поступок. Бойцы на передовой считают так же. Певец заявил, что не знает, как к этому относиться, это «как-то неестественно».

«Простите, виноват»

К поездке Киркорова на фронт отнеслись бы по-другому, если бы она состоялась не в качестве извинения.

«Вот если бы это сразу было, не в порядке исправления: „Ой, я виноват, давайте я съезжу в Донбасс и простите меня“», — заявил Майданов.

Музыкант отметил, что в ситуации с конфликтом на Украине никому не удастся удержать нейтралитет, в том числе и деятелям культуры. Не получится усидеть на двух стульях, уверен депутат.

«В конечном итоге придется просто идти со своей страной, если вы хотите в ней остаться. Если нет, то может получиться так, как у представителей „голой“ вечеринки, которые понимают, что сделали глобальную ошибку и выставили это все на показ», — подвел итог Майданов.