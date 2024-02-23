Знаменитости 23 февраля 2024, 04:56 «Сила в делах». Ивлеева в очередной раз прогнулась, оправдываясь за «голую» вечеринку Ивлеева опубликовала ролик с благодарностью донецкому рэперу ОМ РИА «Новости»

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Блогер Анастасия Ивлеева опубликовала первый за долгое время ролик, в котором поблагодарила донецкого рэпера ОМ (настоящее имя — Дмитрий Пахомов) за концерт в Москве. Телеведущая выложила видеозапись в Telegram-канале.

«Сила в делах! Дима, спасибо за концерт», — написала Ивлеева под роликом.

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Предыдущее видео блогер записала 6 января с поздравлениями с Новым годом и Рождеством.

Telegram-канал Shot сообщил, что благодарственное видео Ивлеева выложила вскоре после того, как ОМ раскритиковал решение блогера приехать в Донбасс. Музыкант выразил крайнее негодование и заявил, что приезд в зону СВО людей типа Ивлеевой является оскорблением, потому что Донбасс — «не стиральная машина».

Визит Филиппа Киркорова в Донбасс в качестве извинения за «голую вечеринку» раскритиковал музыкант Денис Майданов. Он считает, что это «странно и неестественно».