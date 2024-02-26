Знаменитости 26 февраля 2024, 21:06 Борис Гребенщиков отменил концерт в Дубае из-за плохого самочувствия Shot: концерт Гребенщикова в Дубае отменили из-за состояния здоровья музыканта РИА «Новости»

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Концерт Бориса Гребенщикова* в Дубае отменили из-за состояния здоровья артиста. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, шоу должно было состояться 28 февраля в клубе The Square. Но выступление отменили из-за плохого самочувствия музыканта. Деньги за билеты зрителям вернут автоматически. Подробности о состоянии Гребенщикова* не приводятся.

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Ранее Борис Гребенщиков* объяснил отказ от выступлений на Украине. По словам музыканта, к русским в этой стране относятся предвзято. Певец рассказал, что получает много писем от украинцев о том, что «хороший русский — это мертвый русский».

Борис Гребенщиков* живет в Лондоне. В России он также не выступает с 2022 года, и возвращаться на родину не планирует. Летом прошлого года Минюст внес музыканта в реестр иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.