Общество 30 июня 2023, 22:02 Бориса Гребенщикова и Андрея Караулова внесли в реестр иноагентов Минюст России внес в реестр иноагентов Бориса Гребенщикова и еще 5 физлиц Кинопоиск

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В пятницу Минюст России обновил список иноагентов, в него внесли шесть физических лиц и три юридических. По решению ведомства в реестр включили музыканта Бориса Гребенщикова* и издание «Бумага»**.

Также в список иностранных агентов попал журналист Андрей Караулов*. Ему вменяется создание материалов с недостоверной информацией о действиях государственной власти.

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В реестр также внесли Андрея Горпиченко*, Михаила Тимонова*, Андрея Морева* и Ф. Гольдшмидта*.

Список организаций, выполняющих функции иноагента пополнили «Англо-американская школа Москвы»**, сетевое издание Sota.vision**, издание «Бумага»**

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.