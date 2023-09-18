Знаменитости 18 сентября 2023, 15:25 «Получаю много писем». Борис Гребенщиков объяснил отказ от выступлений на Украине Певец Гребенщиков объяснил отказ от концертов на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рок-музыкант Борис Гребенщиков* решил не давать концерты на Украине из-за предвзятого отношения к русским в этой стране. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

«Половина украинцев думают: „Хороший русский — это мертвый русский“. Я получаю много подобных писем», — признался музыкант.

Гребенщиков* живет с женой в Лондоне. Возвращаться в Россию пока не планирует, поскольку, по его мнению, это «может быть немного опасно».

Он отменил все концерты группы «Аквариум» еще в 2022 году, а затем и вовсе покинул коллектив. Теперь Борис Гребенщиков* выступает под псевдонимом БГ+. Рок-музыкант отметил, что трудится в столице Британии еще с 1988 года и считает, что это подходит ему больше, чем работа в Санкт-Петербурге.

Летом Тверской суд Москвы оштрафовал Гребенщикова* за дискредитацию российской армии. Поводом стало одно из интервью, где он нелестно выразился о ВС России.

* Борис Гребенщиков признан в России иностранным агентом.