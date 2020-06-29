Боня получила МРОТ после слов о нищебродах и алкоголиках

Телеведущая Виктория Боня получила от государства помощь в размере МРОТ. Заявление на выплату подал бухгалтер бывшей участницы «Дома-2». Сама Боня об этом не просила и хочет передать деньги малоимущей семье.

Субсидия поступила на счет телеведущей 26 июня, написала Виктория Боня в Instagram. Ей пришло 12 130 рублей.

«Я не просила <…> подавать это заявление и считаю, что эта сумма никак не сможет покрыть те убытки, которые мы понесли во время простоя», — заявила Боня.

Экс-участница «Дома-2» намерена отдать полученные средства малоимущей семье «от себя и своего бренда джинс». Еще две аналогичные суммы Боня пообещала перевести многодетным семьям, «которые сегодня остро нуждаются в деньгах».

Ранее сама телеведущая заявила, что не нужно выделять «всяким алкоголикам и нищебродам» МРОТ в качестве материальной помощи. Боню раскритиковали за подобное высказывание и предложили ей поработать на горячей линии для беременных женщин в кризисной ситуации. Сама девушка заявила, что ее позиция касалась только страдающих алкоголизмом людей.