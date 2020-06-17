Боня оправдалась за слова о «нищебродах и алкоголиках» в России

Телеведущая Виктория Боня решила объяснить свое скандальное высказывание о «нищебродах и алкоголиках». Оказалось, экс-участница «Дома-2» говорила не о всех россиянах. Критиковала она только страдающих алкоголизмом.

Боня опубликовала очередное видео в своем Instagram после заявления насчет людей, получающих МРОТ.

«Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, <…> и к тем, кто ни к чему не стремится», — сказала телеведущая.

Она подчеркнула, что высказывалась «не только о людях, которые превратились в отбросы общества, но и тех, кто превращает детей в такие же отбросы».

Боня добавила, что общество привыкло замалчивать проблему: алкоголики и тунеядцы нарушают существующие для работников нормы, и им ничего за это не будет. Телеведущая подчеркнула, что не выступала против увеличения минимального размера оплаты труда.

«Из пару Stоriеs в Instаgrаm раздули так, как будто меморандум выпустила», — написала она в комментариях к записи свое мнение по поводу поднявшейся шумихи.

Ранее Боня заявила, что поддержка на самом деле нужна представителям бизнеса. Тех, кто получает МРОТ, бывшая участница «Дома-2» причислила к «криворуким алкоголикам и нищебродам». Ее слова вызвали разную реакцию в обществе.