Боне за высказывания о нищебродах предложили новую профессию

Бывшей участнице «Дома-2» Виктории Боне предложили поработать на горячей линии для беременных женщин в кризисной ситуации. Такую возможность ей готовы предоставить в организации «Спаси жизнь».

Об этом РИА «Новостям» сообщила руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.

«Хайпануть на оскорблении людей, которым и так приходится нелегко, не лучшая идея… Мы готовы ее обучить и взять добровольцем к нам на кризисную линию. Если будет получаться, возьмем на ставку. Уверена, такой опыт ей будет полезен», — сказала Маркова.

Она добавила, что такая деятельность Бони определенно вызовет общественный резонанс и об этом «будет немало упоминаний» в СМИ.

Ранее экс-участница шоу «Дома-2» осудила людей, получающих от государства МРОТ. По ее мнению эти деньги получают алкоголики и нищеброды и лучше бы эти деньги направили на выплату бизнесу.