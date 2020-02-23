«Бойтесь»: Валерия ответила хейтерам на критику своего нового фото

Соцсети — любимое место «диванных критиков». Хейтеры атакуют посты всех популярных звезд, но не все знаменитости отвечают на нападки. Валерия же оказалась в числе тех, кто может дать отпор. Она выложила новую фотографию, мнения о которой у подписчиков разделились.

Певица Валерия опубликовала снимок с Instagram. На фотографии она позирует в белом платье и яркими голубыми тенями. Некоторые комментаторы поспешили написать, что выражение лица у исполнительны грустное и печальное. Кто-то и вовсе написал, что певица «страшилка».

«Я Вам приснюсь. Бойтесь!!!» — ответила Валерия подписчице.

Девушка же заверила, что не боится снов, так как спит крепко и не видит их. Певица сказала, что нужно быть осторожной, чтобы не сглазить себя такими заявлениями.

«Вас воспринимают не грустной, а злой», — заверила другая пользовательница. «Упс. Что — то новое», — парировала исполнительница.

Не забыли в комментариях упомянуть и о возрасте Валерии.

«Кожу омолодить можно, а возраст уже не омолодить. И как бы долго вы не косили под молоденькую, все же возраст даст о себе знать», — написал один из критиков.

Нашлись и те, кто поддержал певицу. Пользователи писали ей комплименты и говорили, что она шикарно выглядит.

Ранее муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что певица хочет создать политическую партию «Сильные женщины». По его словам, партия может появиться уже в 2021 году.