Артисты повалили в политику. Теперь настала очередь Валерии

В полку непрофессиональных политиков прибыло. На этот раз в депутаты захотела податься певица Валерия. Она планирует создать партию «Сильные женщины» и бороться за права прекрасного пола в России.

«Сегодня ничего Валерии не мешает создать партию „Сильные женщины“. Мы думаем удивить вас этим к 2021 году. Сразу фиксируем копирайт на название партии! Здесь вопрос идет о правах женщин. Борьба против насилия в семье», — рассказал «Фонтанке.ру» муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Он отметил, что Валерия уже давно могла бы заняться политикой, но пока у нее не исчерпан творческий потенциал — она занимается музыкой.

20 февраля лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста». Пресс-служба фракции официально подтвердила, что музыкант пополнил их ряды. В партию он захотел сам. Ранее Шнуров заявил, что займется политикой при одном условии: если людям будет нужна его помощь.