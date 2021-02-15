Боярский не заплатил прошлогодний штраф за нарушение ПДД. За него взялись приставы

Актер Михаил боярский в ноябре нарушил ПДД, и ему выписали штраф на три тысячи рублей. Он его не оплатил, и против него завели административное производство. Эту информацию опубликовали в базе данных исполнительных производств на сайте УФССП по Санкт-Петербургу.

12 февраля 2021-го в отношении Боярского завели исполнительное производство после неуплаты штрафа ГИБДД. Правила он нарушил 30 ноября прошлого года и до сих пор не заплатил трехтысячный штраф. На это у народного артиста РСФСР было два месяца. Еще десять дней отводится на обжалование штрафа. Время уже истекло, поэтому Боярским теперь займутся судебные приставы.

В конце декабря 2020 года сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Боярский поддержал новые запреты для любителей табака. Ранее он всегда критиковал подобные ограничения.

Актер заявил, что теперь его это не смущает, и призвал курить там, где это разрешено.