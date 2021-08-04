«Боевой настрой». Стало известно о состоянии певицы МакSим после выхода из комы

Певица Марина Абросимова накануне очнулась после долгой комы и стала дышать сама. У нее боевой и позитивный настрой. Об этом «360» рассказала ее представитель Яна Богушевская.

«Боевой [настрой]. Она в принципе очень сильная по характеру по жизни. Настроена очень позитивно», — сообщила собеседница.

Богушевская добавила, что МакSим предстоит долгая реабилитация. После выхода из комы она успела пообщаться с мамой и дочками по видеосвязи через врача.

Певица МакSим попала в больницу в июне с обширным поражением легких. Ей диагностировали пневмонию, положили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Накануне она пришла в сознание и начала дышать без помощи ИВЛ. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в радиоэфире назвал своих коллег, которые спасли певицу, крутыми. Он заявил, что гордится мультидисциплинарной командой, которая боролась за жизнь Абросимовой.