Знаменитости 17 мая 2023, 20:03 Блогершу Лерчек заметили с телефоном в руках Super: блогерша Лерчек пользуется средствами связи, несмотря на запрет суда РИА «Новости»

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Блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) заметили с телефоном в руках, несмотря на запрет суда. Об этом сообщили в Telegram-канале Super.

«Ловите увлекательный лайфстайл-блог об одном дне жизни Валерии Чекалиной Не грозит ли Лерчек что-то пострашнее запрета на сторис после таких нарушений?» — отметили в публикации.

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Судя по опубликованному видео, скандально известная блогерша отправилась в клинику на своем голубом Bentley. Оттуда она вышла с яблоком и с телефоном в руках. При этом она активно печатала сообщение в смартфоне.

Затем девушку запечатлели в VIP-комнате заведения. Она курила кальян и что-то смотрела в телефоне. На приближенных кадрах видно, как девушка, предположительно, в мессенджере листала ленту.

Чекалина в соцсетях продавала марафоны и косметику своего собственного бренда. Доход блогерши в прошлом году, согласно данным СМИ, составил миллиард рублей. Валерию и ее супруга Артема заподозрили в отмывании денег в размере 130 миллионов рублей и неуплате налогов в крупном размере — более чем на 300 миллионов рублей. В связи с этим Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

Банковские счета четы Чекалиных, на которых более 311 миллионов рублей, арестовали, а Валерии и Артему запретили пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами связи, разрешив только звонить в экстренные службы.