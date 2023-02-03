Знаменитости 03 февраля 2023, 16:21 Блогера Нику Белоцерковскую попросили отправить в колонию на 9 лет ТАСС: прокурор требует 9 лет колонии для блогера Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Представитель гособвинения потребовала заочно приговорить предпринимательницу и блогера Веронику Белоцерковскую* к девяти годам лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в суде ТАСС.

«Прокурор потребовал признать Белоцерковскую* виновной в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России по мотивам политической ненависти или вражды <…> и назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы», — сказали в суде.

Реклама

В мае 2022 года Белоцерковскую* объявили в розыск. Против нее возбудили уголовное дело за публичное распространение фейков о действиях ВС РФ.

Реклама

В июне Басманный суд арестовал квартиры Белоцерковской*. Под ограничение подпали машино-место и квартира в Москве, а также жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.

* Вероника Белоцерковская внесена Минюстом РФ в список иноагентов.