Басманный суд арестовал квартиры Вероники Белоцерковской

На недвижимость блогера Вероники Белоцерковской в Москве и Санкт-Петербурге наложили арест. Такое решение вынес Басманный суд, сообщило РИА «Новости».

«Постановлением Басманного суда города Москвы <…> удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество», — сообщили в пресс-службе суда.

Под ограничение попали машино-место и квартира в Москве, а также жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге. Сама Вероника Белоцерковская заочно арестована по делу о распространении заведомо ложных сообщений о Вооруженных силах России.

Она находится в розыске с мая. В апреле кулинарный блогер дала интервью Ксении Собчак, будучи во Франции.