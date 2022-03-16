Спецоперация на Украине, день 21-й. Онлайн

Спецоперация России на Украине продолжается уже 21-й день. «360» следит за главными событиями в режиме онлайн.

09:12 В освобожденных районах ДНР вновь начали работать 19 медучреждений, сообщили в Минздраве республики.

08:15 Минобороны РФ показало видео с уничтожением военной техники под Черниговом.

07:20 Спецоперацию России на Украине поддержали в Каракасе.

06:00 Российские военные доставили более 90 тонн гуманитарной помощи жителям Дергачевского района Харьковской области.