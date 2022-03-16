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    16 марта 2022, 08:18

    Спецоперация на Украине, день 21-й. Онлайн

    Александр Иванов

    Спецоперация России на Украине продолжается уже 21-й день. «360» следит за главными событиями в режиме онлайн.

    09:12 В освобожденных районах ДНР вновь начали работать 19 медучреждений, сообщили в Минздраве республики.

    08:15 Минобороны РФ показало видео с уничтожением военной техники под Черниговом.

    07:20 Спецоперацию России на Украине поддержали в Каракасе.

    06:00 Российские военные доставили более 90 тонн гуманитарной помощи жителям Дергачевского района Харьковской области.