Общество 07 марта 2023, 17:58 Блогершу Лерчек обвинили в неуплате налогов на 311 миллионов рублей Прокуратура: блогершу Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей Telegram

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Блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявили обвинение в неуплате налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, держащей на контроле расследование уголовного дела.

Выяснилось, что Валерия Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, при пособничестве своего мужа Артема Чекалина не выплатила НДС в третьем и четвертом кварталах 2020 года и за весь 2021 год, а также от НДФЛ за 2020 и 2021 годы. Блогершу обвинили по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а ее супруга - по части 5 статьи 33, части 2 статьи 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов).

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Процессуальные документы поступили в прокуратуру. Она проконтролирует как расследование, так и возмещение ущерба, причиненного бюджету России. На время следствия Лерчек не имеет права покидать страну.

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Ранее стало известно также, что подписчица отсудила у Чекалиной 6101 рубль за причинение морального вреда при организации розыгрыша.