Важное 27 апреля 2023, 20:33 Блиновскую доставили на допрос СК: задержанную Елену Блиновскую доставили на допрос РИА «Новости»

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Блогера Елену Блиновскую доставили на допрос во второе управление по расследованию особо важных дел столичного Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление, куда доставили Блиновскую, занимается расследованием преступлений против государственной власти и в сфере экономики, уточнили в СК.

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«Королеву марафонов» задержали утром 27 апреля, когда она пыталась уехать из страны на арендованной машине. При ней обнаружили авиабилеты Москва — Ташкент. В ее коттедже и офисе провели обыски.

Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере. Речь идет о сумме свыше 918 миллионов рублей.

По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса — она занижала свои доходы и не платила НДС и НДФЛ в период с 2019 по 2021 год. Полученные деньги блогер легализовала через финансовые операции.