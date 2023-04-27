27 апреля 2023, 20:33
Блиновскую доставили на допрос
СК: задержанную Елену Блиновскую доставили на допрос
Блогера Елену Блиновскую доставили на допрос во второе управление по расследованию особо важных дел столичного Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Управление, куда доставили Блиновскую, занимается расследованием преступлений против государственной власти и в сфере экономики, уточнили в СК.
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«Королеву марафонов» задержали утром 27 апреля, когда она пыталась уехать из страны на арендованной машине. При ней обнаружили авиабилеты Москва — Ташкент. В ее коттедже и офисе провели обыски.
Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере. Речь идет о сумме свыше 918 миллионов рублей.
По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса — она занижала свои доходы и не платила НДС и НДФЛ в период с 2019 по 2021 год. Полученные деньги блогер легализовала через финансовые операции.
Задержание блогера Елены Блиновской
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