Знаменитости 27 апреля 2023, 11:48 Блиновская пыталась сбежать из России в компании двух мужчин СКР сообщил, что вместе с Блиновской на границе с Белоруссией задержали двух мужчин РИА «Новости»

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Блогера Елену Блиновскую задержали на границе с Белоруссией при попытке побега из России в компании двух мужчин. В ее подмосковном коттедже и офисе провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщил Следственный комитет России.

Пограничники Смоленской области задержали компанию около семи часов утра на контрольно-пропускном пункте. Елена Блиновская взяла в аренду машину и купила авиабилеты в другую страну. Ее попросили выйти, а потом вместе с двумя попутчиками доставили в отдел. Имена мужчин в СКР называть не стали. Следователи провели обыски в коттедже в Истре и в офисе подозреваемой. На видео попал ее рабочий кабинет, спальня, автомобили Lamborghini Urus и Range Rover.

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Правоохранители завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере и имущества, приобретенных в результате преступления. По версии следствия, оказывая информационные услуги через интернет Елена Блиновская дробила бизнес и занижала сумму доходов. За три года она не выплатила налоги на общую сумму более 918 миллионов рублей.

Для побега блогер сняла Maybach, сообщил Telegram-канал Shot. Она сильно торопилась выехать за границу — камеры зафиксировали скорость 100 километров в час вместо 60 разрешенных для проезда по населенным пунктам.