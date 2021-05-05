Билл и Мелинда Гейтс начали делить многомиллиардное имущество

Билл и Мелинда Гейтс начали делить имущество, которое они нажили за 27 лет брака. Известно, что холдинг миллиардера уже перевел его бывшей жене ценные бумаги стоимостью больше 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил Bloomberg.

У Гейтсов есть благотворительный фонд. Пока они планируют управлять им совместно. Но если будут разногласия, вмешиваться придется их старому другу Уоррену Баффету. Он состоит в правлении фонда.

Адвокат по разводам и управляющий партнер Berkman Bottger Newman & Schein Жаклин Ньюман рассказала, что решение о том, как именно поделить имущество, бывшими супругами уже принято, потому что они объявили о разводе и сразу же начали делить состояние.

Так как Гейтсы живут в Вашингтоне, все нажитое в браке имущество в равной степени принадлежит двум супругам. Но это еще не значит, что судья разделит его поровну, заявила адвокат Джанет Джордж.

По оценкам Forbes, состояние Билла Гейтса составляет более 130 миллиардов долларов. У него есть актив Cascade Investment и десятки акций. Более того, бывшие супруги также остаются одними из крупнейших землевладельцев США. В Вашингтоне им принадлежит особняк площадью более шести тысяч квадратных метров и несколько домов. А еще они владеют суперкарами и самолетами.

По данным The Mirror, Мелинда Гейтс не стала требовать дополнительной денежной поддержки в виде алиментов.