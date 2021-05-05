Прощай лидерство в Fоrbеs. Что будут делить Билл и Мелинда Гейтс при разводе

Помимо состояния в 130 миллиардов долларов Билл и Мелинда Гейтс при расторжении 27-летнего брака должны будут решить, кому достанутся десятки объектов собственности, автопарк из 30 суперкаров, частные самолеты, 228 акров (922 683 квадратных метров) сельскохозяйственных угодий и Кодекс Леонардо да Винчи.

Как стало известно таблоиду The Mirror, пара уже поделила активы пополам, и Мелинда не стала требовать дополнительной денежной поддержки в виде алиментов. В любом случае, Билл Гейтс больше не сможет занимать четвертое место в списке богатейших людей мира.

Вместе со своими тремя детьми они жили в особняке за 125 миллионов долларов на берегу озера недалеко от Сиэтла. На ремонт дома площадью 66 тысяч квадратных метров ушло семь лет. В нем есть столовая на сотню персон, крытый и открытый бассейны с подводной музыкальной системой, искусственный ручей с лососем и пляж с песком, по слухам, привезенным из Карибского бассейна. Есть также обширная библиотека.

Это не единственная недвижимость семьи. Гейтсам принадлежат дома в пяти штатах. Их поместье в Дель-Мар в Калифорнии оценивается в 43 миллиона долларов, а ранчо во Флориде — в 59 миллионов долларов.

Ранчо в Вайоминге под названием Irma Lake Lodge стоит примерно девять миллионов долларов. Пара владеет двумя домами в Калифорнии.

В автопарке Билла Гейтса есть редкий Porsche 959 за два миллиона долларов, серия частных самолетов и коллекция произведений искусства, в которую входит Кодекс да Винчи за 30 миллионов долларов.

Источник фото: публичное достояние

Миллиардер является крупнейшим частным владельцем сельскохозяйственных угодий в США, его площадь составляет 242 000 акров в 18 штатах.

Гейтсу принадлежат два частных самолета Gulfstream G650ER стоимостью 65 миллионов долларов, два Bombardier Challenger 350, гидросамолет Cessna и несколько вертолетов.

Кодекс Леонардо да Винчи, также известный как Лестерский кодекс, он купил в 1994 году за 30 миллионов долларов на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Он занимает почетное место в его библиотеке в Сиэтле.

О своем решении развестись Билл и Мелинда Гейтс объявили 4 мая в совместном заявлении.