Выключить и снова включить. Развод Билла Гейтса породил сотни мемов

Новость о разводе основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды взбудоражила Сеть. И пока одни пытаются выяснить подробности расставания состоятельной пары, вторые создали уже немало мемов на эту тему.

Вдохновение люди, в том числе, черпали в давно известной фразе техподдержки: «А вы пробовали выключить и снова включить?».

Кто-то задался вопросом, как скоро после развода Гейтсов сменит своего «спонсора по Visa» Меланья Трамп.

Другие просто показали, как простые девушки реагируют на то, что основатель Microsoft свободен после 27 лет брака.

«Пытаюсь связаться с Биллом Гейтсом единственно знакомым мне способом», — шутили пользователи.

В целом в Twitter пришли к мнению, что даже перезагрузка не сможет спасти брак. Дочь Гейтсов Дженнифер назвала период развода непростым для всей семьи.