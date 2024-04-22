Знаменитости 22 апреля 2024, 21:19 Безрукова наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Путин вручил актеру Безрукову орден «За заслуги в культуре и искусстве» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин распорядился наградить актера Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ о награждении разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Безрукова Сергея Витальевича», — указали в документе.

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Этим же указом аналогичным орденом наградили актера «Театра Эстрады имени Аркадия Райкина» Андрея Федорцова

В начале февраля актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Звание народного артиста России ему присвоили в 1989 году, а в 2003 году Збруев завоевал звание лауреата Государственной премии РФ.

Путин ранее подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.