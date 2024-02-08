Власть 08 февраля 2024, 17:37 Путин подписал указ о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ появился на сайте правовой информации.

Кадыров удостоился награды за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченский Республики.

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Тем же указом «О награждении государственными наградами» жительница Воронежской области Ирина Абакумова получила звание «Мать-героиня», три семьи наградили орденом «Родительская слава». Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоился председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, аналогичного ордена II степени — гендиректор сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» в Иркутской области Гавриил Франтенко.