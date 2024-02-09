Знаменитости 09 февраля 2024, 02:22 Актера Збруева наградили орденом Александра Невского Путин вручил актеру «Ленкома» Збруеву орден Александра Невского РИА «Новости»

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Актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Указ подписал президент России Владимир Путин, его разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича», — говорится в документе.

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Этим же указом писателя, члена Ассоциации союзов писателей и издателей России Павла Басинского наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Путин также подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он удостоился награды за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны.

Ордена Мужества посмертно получили члены экипажа сбитого под Белгородом Ил-76. Награды вручили родственникам шести погибших летчиков.