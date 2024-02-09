09 февраля 2024, 02:22
Актера Збруева наградили орденом Александра Невского
Путин вручил актеру «Ленкома» Збруеву орден Александра Невского
Актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Указ подписал президент России Владимир Путин, его разместили на портале официального опубликования правовых актов.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича», — говорится в документе.
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Этим же указом писателя, члена Ассоциации союзов писателей и издателей России Павла Басинского наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Путин также подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он удостоился награды за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны.
Ордена Мужества посмертно получили члены экипажа сбитого под Белгородом Ил-76. Награды вручили родственникам шести погибших летчиков.
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