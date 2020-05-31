Шнуров написал еще один стих про «бедствующих» звезд

Рок-музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram очередное стихотворение. Он высмеял российских артистов, которые жалуются на тяжелые условия и ждут помощи от государства.

Шнуров описал настолько бедственное положение звезд, что они оказались «готовы на оральный секс за выплаты».

Все попрятались по гнездам

И вельможи и народ.

Голодней всех было звездам

Взять они хотели (в)мрот.

Также в стихотворении он добавил новое слово «вжоперти». Это наречие, которое возникло во время самоизоляции и означает «находиться в закрытом помещении без средств к существованию».

Все началось с жалобы Пригожина на отсутствие доходов во время пандемии. На это Сергей Шнуров отреагировал в своей иронично-стихотворной манере, не удержавшись от обидных колкостей. Продюсер возмутился и назвал своего оппонента «дебилом» и «хайпожором». После лидер «Ленинграда» высмеял и Сергея Глушко (Тарзан), который посчитал, что властям лучше помогать артистам, а не пенсионерам и врачам.