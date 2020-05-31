    31 мая 2020, 19:55

    Шнуров написал еще один стих про «бедствующих» звезд

    Александра Каширина

    Рок-музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram очередное стихотворение. Он высмеял российских артистов, которые жалуются на тяжелые условия и ждут помощи от государства.
    Шнуров написал еще один стих про «бедствующих» звезд

    Шнуров описал настолько бедственное положение звезд, что они оказались «готовы на оральный секс за выплаты».

    Все попрятались по гнездам

    И вельможи и народ.

    Голодней всех было звездам

    Взять они хотели (в)мрот.

    Также в стихотворении он добавил новое слово «вжоперти». Это наречие, которое возникло во время самоизоляции и означает «находиться в закрытом помещении без средств к существованию».

    Все началось с жалобы Пригожина на отсутствие доходов во время пандемии. На это Сергей Шнуров отреагировал в своей иронично-стихотворной манере, не удержавшись от обидных колкостей. Продюсер возмутился и назвал своего оппонента «дебилом» и «хайпожором». После лидер «Ленинграда» высмеял и Сергея Глушко (Тарзан), который посчитал, что властям лучше помогать артистам, а не пенсионерам и врачам.