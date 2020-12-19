Бари Алибасов задумался о самоубийстве

«Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить», — отметил юрист.

Подписчики поинтересовались у адвоката, какой же он дал совет Алибасову, написала «Газета.ru». Жорин ответил: «Пока не вернет долг — чтоб даже думать не смел!»

Жорин уже обратился за помощью к общим друзьям, близким и знакомым Алибасова из Москвы, сообщил Пятый канал. Он попросил проверить, в каком состоянии пребывает продюсер.

В начале декабря Алибасова госпитализировали, предположительно, из-за передозировки виагрой. Упаковки из-под препарата были найдены в квартире продюсера. А в июне 2019 года Алибасов попал в больницу с ожогами пищевода IV степени. Тогда он перепутал жидкость для очистки труб «Крот» с соком. Алибасов обещал засудить производителя на 100 миллионов.

В ноябре 2020-го актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым. По словам ее адвоката, последней каплей оказались публикации о его новой помощнице и откровенно вызывающие видео и фотографии с ней. Позже пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что танцовщица и помощница продюсера Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности.