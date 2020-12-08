facebook_pixel
    08 декабря 2020, 00:03

    Бари Алибасова выписали из больницы после отравления таблетками

    Анатолий Минкин

    Врачи выписали из больницы музыкального продюсера Бари Алибасова после отравления таблетками. Сейчас он восстанавливается дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пиар-директора продюсера Вадима Горожанкина.
    Бари Алибасова выписали из больницы после отравления таблетками

    По его словам, Алибасов пока еще слаб и постоянно лежит в постели. Какой именно препарат стал причиной отравления пока еще неизвестно. В качестве предварительной версии рассматривалось отравление «Виагрой».

    По словам Горожанкина, это не окончательные данные, хотя проведенные анализы показали, что препарат для потенции продюсер действительно употреблял.

    «Большую часть таблеток составляла не „Виагра“, а то, что он пьет по назначению», — уточнил Горожанкин.

    По его словам, все препараты Алибасов хранит в специальной таблетнице, где дозы отмерены по дням. Но кто-то перемешал все лекарства, и в итоге продюсер оказался в больнице с приступом низкого давления. Кто именно это мог сделать в окружении Алибасова пока еще разбираются.

    Это не первое отравление известного продюсера. В прошлом году Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». У продюсера были диагностированы сильные ожоги пищеварительной системы. Алибасов обещал засудить производителя «Крота».