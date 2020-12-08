Бари Алибасова выписали из больницы после отравления таблетками

По его словам, Алибасов пока еще слаб и постоянно лежит в постели. Какой именно препарат стал причиной отравления пока еще неизвестно. В качестве предварительной версии рассматривалось отравление «Виагрой».

По словам Горожанкина, это не окончательные данные, хотя проведенные анализы показали, что препарат для потенции продюсер действительно употреблял.

«Большую часть таблеток составляла не „Виагра“, а то, что он пьет по назначению», — уточнил Горожанкин.

По его словам, все препараты Алибасов хранит в специальной таблетнице, где дозы отмерены по дням. Но кто-то перемешал все лекарства, и в итоге продюсер оказался в больнице с приступом низкого давления. Кто именно это мог сделать в окружении Алибасова пока еще разбираются.

Это не первое отравление известного продюсера. В прошлом году Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». У продюсера были диагностированы сильные ожоги пищеварительной системы. Алибасов обещал засудить производителя «Крота».