06 марта 2024, 05:38
Пугачева опубликовала танец под украинскую песню
Продюсер Рудченко: Пугачева проверяет реакцию россиян, публикуя украинские танцы
Певица Алла Пугачева решила проверить реакцию российских подписчиков, когда опубликовала танец под украинскую народную композицию «Ой, на горе два дубка». Такое мнение выразил продюсер Павел Рудченко в беседе с News.ru.
«Эта народная песня не принадлежит какому-то запрещенному артисту типа Данилко и ему подобным. Она просто подливает масла в огонь и смотрит на реакцию. Издевка обыкновенная», — заявил он.
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Он назвал украинские народные песни «острой, злободневной темой». Также Рудченко отметил, что не видит ничего плохого в культуре Украины.
Ранее критик Сергей Соседов призвал россиян не слушать новую песню Аллы Пугачевой и вообще забыть имя исполнительницы. По его словам, карьера артистки уже закончилась, потому что ей нечего сказать российским фанатам. Он предложил игнорировать ее новое творчество, чтобы имя вокалистки поскорее забыли.
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Алла Пугачева
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