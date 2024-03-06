Знаменитости 06 марта 2024, 05:38 Пугачева опубликовала танец под украинскую песню Продюсер Рудченко: Пугачева проверяет реакцию россиян, публикуя украинские танцы РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева решила проверить реакцию российских подписчиков, когда опубликовала танец под украинскую народную композицию «Ой, на горе два дубка». Такое мнение выразил продюсер Павел Рудченко в беседе с News.ru.

«Эта народная песня не принадлежит какому-то запрещенному артисту типа Данилко и ему подобным. Она просто подливает масла в огонь и смотрит на реакцию. Издевка обыкновенная», — заявил он.

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Он назвал украинские народные песни «острой, злободневной темой». Также Рудченко отметил, что не видит ничего плохого в культуре Украины.

Ранее критик Сергей Соседов призвал россиян не слушать новую песню Аллы Пугачевой и вообще забыть имя исполнительницы. По его словам, карьера артистки уже закончилась, потому что ей нечего сказать российским фанатам. Он предложил игнорировать ее новое творчество, чтобы имя вокалистки поскорее забыли.