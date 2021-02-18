Барбара Брыльска не смогла сдержать слез после новости о смерти Андрея Мягкова

Польская актриса Барбара Брыльска назвала Андрея Мягкова прекрасным человеком и актером. О коллеге она рассказала РИА «Новости».

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — сказала она.

С актрисой Барбарой Брыльской актер снимался в «Иронии судьбы, или С легким паром!». Они сыграли главные роли — учительницы Нади Шевелевой и врача Жени Лукашина.

Актриса Мария Аронова, с которой Мягков снимался в фильме «Кто приходит в зимний вечер», рассказала «360», что Андрей Мягков был очень добрым человеком и откликался на просьбу любого. Он помогал людям деньгами, вещами и участием в их жизни.

В четверг, 18 февраля, стало известно, что на 83-м году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Актер сыграл главных героев в «Иронии судьбы, или С легким паром!», «Служебном романе» и других картинах.