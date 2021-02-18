Умер актер Андрей Мягков

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский химико-технологический институт. Во время любительского спектакля один из преподавателей Школы-студии МХАТ предложил ему учиться на актера.

Мягков поехал в Москву, сдал экзамены и поступил на курс Василия Маркова. После выпуска в 1965 году он служил в «Современнике». С 1977 года — актер МХАТ имени Горького. После раскола театра он работал в труппе Московского художественного театра имени Чехова.

Мягков стал известен на весь Советский Союз, когда попал в кино. На большом экране он впервые появился в картине Элема Климова «Похождения зубного врача» 1965 года. Зрители особенно любят роли Мягкова в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Он сыграл главных героев в таких кинохитах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и других. Мягков дважды становился лучшим актером по опросу журнала «Советский экран» в годы выхода этих рязановских комедий. Всего в его фильмографии более полусотни работ.

В 1986 году Андрею Мягкову присвоили звание «Народный артист РСФСР». Информации о причинах смерти актера пока нет.