«На руках поднимал и нес над своей головой». Мария Аронова рассказала о работе с Андреем Мягковым

Андрей Мягков был очень добрым человеком и откликался на любую просьбу. Он помогал людям деньгами, вещами и участием в их жизни. Об этом «360» рассказала актриса Мария Аронова, с которой Мягков снимался в фильме «Кто приходит в зимний вечер».

«Не было ни одного человека, на просьбу которого Мягков не обратил внимания. Он был настолько добрым, настолько отзывчивым человеком. Он всем помогал, он за всеми очень пристально наблюдал. Он мог дать денег кому-то, он мог помочь вещами, как мне рассказывали, он мог ходить по каким-то кабинетам. Он был потрясающим человеком со своей мудростью, мягкостью. Мне было очень хорошо рядом с ним», — поделилась Аронова.

Собеседница отметила, что об альтруизме Мягкова ей рассказала актриса Нелли Селезнева, которая работала с ним бок о бок в театре. Аронова выразила сожаление, что мало пересекалась с Мягковым по работе. По ее словам, он был таким партнером в кадре и на сцене, который «тебя на руках поднимал и нес над своей головой».

Народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков умер 18 февраля. Ему было 82 года. Информации о причине смерти пока нет.