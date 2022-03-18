Шоумен Олег Лихачев, который пытался отсудить у музыканта Егора Крида компенсацию за использование песни «Владимир Путин —молодец», заявил, что рэпер теперь требует взыскать с него судебные издержки. Речь идет о сумме 340 000 рублей, уточнил Лихачев в комментарии «360».

«Позорище!!! После того как апелляционный суд отказал мне в иске относительно нарушения Егором Кридом авторского права на мой хит "Владимир Путин — молодец", Егор подал в суд на взыскание судебных расходов в размере 340 000. Миллиардер!» — возмутился Лихачев.

По мнению шоумена, Егор Крид использовал его хит в TikTok, имел от этого коммерческую выгоду и даже не поблагодарил.

«И это один из трех самых богатых поп-исполнителей шоубизнеса! <…> Ну, а мы надеемся на справедливое решение кассационного суда! Ждем. А я открываю фонд людей, пострадавших от жадности Крида!» — добавил Лихачев.

Шоумен добавил, что это ему должны были перечислить эти 340 тысяч рублей за судебные издержки.

Ранее Лихачев отсудил 300 тысяч рублей у Моргенштерна за нарушение авторских прав. По его словам, он также планирует предъявить претензии к Дане Милохину и другим тиктокерам.