Мосгорсуд отклонил апелляцию шоумена Лихачева по иску к Криду

Московской городской суд отклонил апелляцию шоумена Олега Лихачева по иску в адрес рэп-исполнителя Егора Крида. Об этом он рассказал «360». Шоумен утверждал, что его авторские права на песню «Владимир Путин — молодец» были нарушены исполнителем.

Ранее Лихачев заявлял, что рассчитывает отсудить у Крида миллион рублей. Также он ранее выиграл иск на 300 тысяч рублей у Алишера Моргенштерна.

«Увы, я проиграл апелляцию Криду! Я не юрист, но я знаю одно чисто по-человечески. Крид выложил TikTok с моей песней и заработал на этом огромные деньги. А я автор в нигде!» — посетовал Лихачев.

Шоумен признался, что не намерен сдаваться и рассчитывает на справедливое решение кассационного суда.

«С решением Мосгорсуда мы с Игорем Миленным и Нихадом Касумовым не согласны. Жаль, что судьи Мосгорсуда не являются поклонниками хита „Владимир Путин — молодец“. Наверное, фанатеют от песен Егора!» — сказал Лихачев.

Шоумен признался, что Моргенштерн и Крид не единственные в его списке на подачу исков. Он сказал, что еще есть Даня Милохин и другие тиктокеры.