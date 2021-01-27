Авербух: в следующий сезон «Ледникового периода» я приглашу гимнастку Солдатову

По данным NEWS.ru, Солдатова изъявила желание принять участие в шоу. Она купила коньки и начала тренировки. Авербух пошел ей навстречу.

«Если будет следующий сезон, если руководство Первого канала примет решение, то обязательно приглашу Солдатову на „Ледниковый период“», — рассказал он.

В финальном выпуске предыдущего сезона шоу «Ледниковый период» приз зрительских симпатий завоевали Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Пара показала номер под песню «If You Go Away» в исполнении Регины Веласкес. Прокат Соловьева и Бузовой высоко оценили судьи шоу.

В конце Татьяна Тарасова показала фирменный жест певицы — LOVE. К ней также присоединился и один из ведущих программы Алексей Ягудин. Сама Бузова не ожидала такого признания, она даже вскрикнула от радости.

В ходе тренировок на шоу Ольга Бузова получила травму — перелом ребер. Девушки вызвали «скорую» во время одной из репетиций после того, как она потеряла сознание.